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Saadet Partisi Akseki adayı Tahsin Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Akseki belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Antalya Akseki belediye başkan adayı, Akseki ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Akseki adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Akseki Belediye Başkan Adayı Tahsin Arslan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Akseki belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Akseki adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Akseki Belediye Başkan Adayı Tahsin Arslan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TAHSİN ARSLAN KİMDİR?

Tahsin Arslan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Akseki belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AKSEKİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Akseki adayı belli oldu. Saadet Partisi Akseki Belediye Başkan Adayı Tahsin Arslan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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