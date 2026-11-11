Saadet Partisi Ağrı İl Başkanı Erincik, ESOB’da misafir edildi

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Saadet Partisi Ağrı İl Başkanı Necmettin ERİNCİK ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) binasında misafir edildi.

Ziyarette; Birlik Başkanı Arif Yıldıray HATUNOĞLU, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi ALPASLAN, Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Cevdet ÖLÇER ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Vekili Ziya İNAN hazır bulundu.

Gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ESOB Başkanı Hatunoğlu, Yapılan Nazik ziyaretlerinden dolayı Saadet Partisi Ağrı İl Başkanı Necmettin ERİNCİK ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederiz dedi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu