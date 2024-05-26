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Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor, sebebi ne?

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Sevilen oyuncu Yiğit Kirazcı, Rüzgar rolünü oynadığı Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor. Peki, Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor, sebebi ne?

Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Merak edilmekte. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde bir veda yaşanacak. Diziye sonradan dahil olan Yiğit Kirazcı, kadrodan ayrılıyor. Peki, Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor, sebebi ne?

RÜZGAR KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Nursema'ya aşık olan Rüzgar'ı oynayan Kirazcı, rolü gereği veda edecek. Başarılı oyuncu diziden ayrılmadan önce de yeni bir proje için imza attı. Kirazcı, 9 yıl aradan sonra CNBC-e ile anlaştı. Oyuncu, yaz boyunca İngiltere'nin fenomen yarışma programı Letterbox Türkiye'yi sunacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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