Fed'in faiz kararı Bitcoin fiyatını nasıl etkileyecek?

Bitcoin (BTC) haftayı yüzde 1,05 yükselişle kapatarak nisandan bu yana ilk kez üst üste dört pozitif haftalık kapanış yaptı. Salı günü 66.990 dolarla haftanın zirvesine çıkan BTC, kısa vadeli yatırımcıların başa baş seviyesine yakın satışları sonrası üç seans içinde yüzde 4,87 geriledi.

Bitfinex Alpha'ya göre kısa vadeli yatırımcıların maliyet tabanı 68.500 dolarda sabitlendi. Rapor, bu bandın Bitcoin için belirgin bir direnç oluşturduğunu ve 68.000 ila 68.500 dolar aralığının aşılması için yeni talep gerektiğini belirtti.

Kurumsal ilgi de zayıflamayı sürdürdü. CME'de Bitcoin vadeli işlemlerinin açık pozisyonu 6 milyar doların altına inerken BTC opsiyonlarındaki açık pozisyon 408 milyon dolara düştü. Bu seviye, Eylül 2023'ten bu yana görülen en düşük değer oldu.

ETF GİRİŞLERİ İKİ GÜNLÜK ÇIKIŞLA GÖLGELENDİ

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri üst üste üçüncü haftayı da net girişle tamamladı. Haftalık toplam 33,9 milyon dolar olsa da perşembe ve cuma günlerindeki çıkışlar 465,2 milyon dolara ulaştı. BlackRock'ın IBIT fonu da toparlanma dönemindeki ilk net çıkış haftasını 95,5 milyon dolarlık kayıpla geçirdi.

Bitfinex Alpha, ABD merkezli kurumsal talebin zayıfladığını gösteren bir diğer işaretin Coinbase Premium Endeksi olduğunu bildirdi. Endeks, kurumsal talep için kullanılan bir gösterge olarak 60'tan fazla işlem günü boyunca sıfırın altında kaldı. Otuz günlük spot işlem hacmi de yıllık ortalamanın yüzde 62,4'ünde seyretti.

Rapora göre bu görünüm, kripto para piyasasındaki tipik yaz yavaşlamasına işaret ediyor. Düşük likidite, zayıf kurumsal akışlar ve makroekonomik veriler Bitcoin'i 63.000 ila 68.500 dolar aralığında tutarken yeni bir talep dalgası veya katalizör bekleniyor.

Makroekonomik baskılar da görünümü temkinli kılıyor. ABD'de yükselen motorin fiyatlarının taşıma ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu yüksek tutma riski bulunuyor. 28-29 Temmuz'daki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde vadeli piyasalar faiz artışına yaklaşık üçte bir ihtimal verirken 10 yıllık ABD reel getirisi 23 Temmuz'da yüzde 2,43'e yükseldi.

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