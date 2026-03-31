Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım'da An-26 uçağıyla iletişim kesildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım üzerinde bir An-26 uçağıyla iletişim kesildiğini, mürettebatın akıbetinin ise belirsiz olduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Kırım üzerinde bir An-26 tipi askeri nakliye uçağıyla bağlantının kesildiği duyurdu.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Mürettebatın akıbetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Ancak söz konusu gelişme bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.