Rüdiger Fenerbahçe'ye mi gelecek?

Ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde şampiyonluk mücadelesini daha da sağlamlaştırmak istiyor. Başkan Sadettin Saran'ın savunmaya üst düzey bir isim kazandırma niyetinde olduğu, bu doğrultuda da radarlarında Rüdiger'in bulunduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar…

TRANSFERDE OOSTERWOLDE DETAYI

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Oosterwolde için Premier Lig'den ciddi bir talip bulunuyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin, savunma hattı için Antonio Rüdiger hamlesine yönelebileceği öne sürülüyor.

SÖRLOTH İSMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Hamzaoğlu ayrıca, Başkan Sadettin Saran'ın uzun süredir kadroda görmek istediği oyuncular arasında Alexander Sörloth'un bulunduğunu belirterek sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

ÇELİKLER'DEN RÜDIGER VE LEWANDOWSKI İDDİASI

Neospor yayınında değerlendirmelerde bulunan yorumcu Serdar Ali Çelikler ise, Fenerbahçe'nin Antonio Rüdiger ve Robert Lewandowski transferlerinde ciddi bir mesafe kat ettiğini dile getirdi. Çelikler, iki taraf arasında güçlü bağlantılar olduğunu ve Rüdiger'in transfere sıcak baktığının konuşulduğunu ifade etti.

AVRUPA LİGİ KADROSU VURGUSU

Çelikler, Fenerbahçe'nin devre arasında yapılabilecek doğru hamlelerle Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefini gerçeğe dönüştürebileceğini savundu. Rüdiger, Goretzka ve Sörloth gibi isimlerin transferinin imkânsız olmadığını vurgulayan deneyimli yorumcu, bu takviyelerin takımı çok üst seviyeye taşıyacağını söyledi.