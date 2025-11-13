Haberler

Rüdiger Fenerbahçe'ye mi gelecek?

Rüdiger Fenerbahçe'ye mi gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin savunma hattına yapmayı planladığı takviye için dünya çapında tanınan bir yıldızla temas kurduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid forması giyen Alman stoper Antonio Rüdiger için girişimlere başladığı iddialandı.

Ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde şampiyonluk mücadelesini daha da sağlamlaştırmak istiyor. Başkan Sadettin Saran'ın savunmaya üst düzey bir isim kazandırma niyetinde olduğu, bu doğrultuda da radarlarında Rüdiger'in bulunduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar…

TRANSFERDE OOSTERWOLDE DETAYI

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Oosterwolde için Premier Lig'den ciddi bir talip bulunuyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin, savunma hattı için Antonio Rüdiger hamlesine yönelebileceği öne sürülüyor.

SÖRLOTH İSMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Hamzaoğlu ayrıca, Başkan Sadettin Saran'ın uzun süredir kadroda görmek istediği oyuncular arasında Alexander Sörloth'un bulunduğunu belirterek sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

ÇELİKLER'DEN RÜDIGER VE LEWANDOWSKI İDDİASI

Neospor yayınında değerlendirmelerde bulunan yorumcu Serdar Ali Çelikler ise, Fenerbahçe'nin Antonio Rüdiger ve Robert Lewandowski transferlerinde ciddi bir mesafe kat ettiğini dile getirdi. Çelikler, iki taraf arasında güçlü bağlantılar olduğunu ve Rüdiger'in transfere sıcak baktığının konuşulduğunu ifade etti.

AVRUPA LİGİ KADROSU VURGUSU

Çelikler, Fenerbahçe'nin devre arasında yapılabilecek doğru hamlelerle Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefini gerçeğe dönüştürebileceğini savundu. Rüdiger, Goretzka ve Sörloth gibi isimlerin transferinin imkânsız olmadığını vurgulayan deneyimli yorumcu, bu takviyelerin takımı çok üst seviyeye taşıyacağını söyledi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Kriz beklentilerini boşa düşüren ziyaret! Resmi törenle karşılandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik

İspanya'da Rojin Kabaiş teması: Telefonun çözülmesi kritik
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.