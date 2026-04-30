Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili baba konuştu: "Bu bir cinayet, ciddi ihmaller var"

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili baba konuştu: 'Bu bir cinayet, ciddi ihmaller var'
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, intihar iddialarını reddederek olayın planlı bir cinayet olduğunu savundu. Kabaiş, soruşturmada ihmaller ve şüpheli detaylar bulunduğunu öne sürdü.

ŞÜPHELİ DETAYLAR VE İHMAL İDDİALARI

Haberler.com yayınında sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan baba Nizamettin Kabaiş, kızının kaybolduğu gün köyde görülen beyaz bir araçtan, güvenlik zafiyetlerine kadar birçok noktaya dikkat çekti. Üniversitede kamera eksikliği olduğunu belirten Kabaiş, güvenlik amirinin de şüpheli davranışlar sergilediğini ve aileyi yanlış yönlendirdiğini iddia etti. Ayrıca kızının kaybolduğunun kendilerine 17 saat sonra bildirildiğini söyleyerek bu gecikmenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"İNTİHAR DEĞİL, PLANLI BİR CİNAYET"

Kızının inançlı bir birey olduğunu vurgulayan Kabaiş, intihar ihtimalini kesin bir dille reddetti. Olayın planlı şekilde gerçekleştiğini öne süren baba, oda arkadaşına yönelik ciddi suçlamalarda bulunurken üniversite yönetiminin sürece yeterince destek vermediğini de dile getirdi. Kabaiş, otopsi sürecine müdahale edildiğini de iddia ederek soruşturmanın şeffaf yürütülmesi gerektiğini söyledi.

DNA İNCELEMESİ VE TEHDİT İDDİALARI

Soruşturma kapsamında yaklaşık 2500 kişinin DNA örneğinin inceleneceğini aktaran Kabaiş, olay sonrası aile olarak 6 ay boyunca tehdit aldıklarını açıkladı. Üniversite yönetiminin daha etkin hareket etmesi halinde faillerin çoktan bulunabileceğini savunan Kabaiş, adaletin sağlanması için mücadelesini sürdüreceğini belirtti. 

Gamze Tamer
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

