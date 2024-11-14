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Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş ölüm sebebi nedir?

Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş ölüm sebebi nedir?
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Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş ölüm sebebi nedir? Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni ve ölüm şekli hakkında bilgi vermek için otopsi raporu bekleniyor. Kabaiş'in nasıl ve neden öldüğü konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar otopsi raporunun tamamlanmasının ardından netleşecek.

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor. Birçok kişi rojin Kabaiş'in otopsi raporunun çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Rojin'in neden ve nasıl öldüğü araştırılıyor. Peki, Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş neden, nasıl öldü? Rojin Kabaiş ölüm sebebi nedir? Detaylar haberimizde...

ROJİN KABAİŞ OTOPSİ RAPORU ÇIKTI MI?

Van Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopside, Kabaiş'in vücudunda darp, cebir, kesici veya ateşli silah yaralanmasına rastlanmadığı, kemik kırığı tespit edilmediği bildirildi. Ancak cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle deformasyon olduğu belirtilmişti.Rojin Kabaiş'in otopsi raporu sonuçlandı. Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş neden, nasıl öldü?

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi memleketi Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

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