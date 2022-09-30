SHOW TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Melek karakterini canlandıran Rojbin Erden'in hayatı merak edildi. Peki, Rojbin Erden kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Melek kimdir? Rojbin Erden kaç yaşında, nereli? Rojbin Erden hayatı ve biyografisi nedir?

Rojbin Erden, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncu kadrosunda Melek karakterini canlandırıyor. Peki, Rojbin Erden kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Melek kimdir? Rojbin Erden kaç yaşında, nereli? Rojbin Erden hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ROJBİN ERDEN KİMDİR?

Model, dizi oyuncusu. 1996, İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü mezunudur. Modellik ile de ilgilenen Rojbin Erden ilk oyunculuk deneyimi olarak 2022 yılında rol aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Melek karakterini canlandırdı.