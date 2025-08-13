Roblox ne zaman açılacak? 13 Ağustos Roblox bugün açılır mı? SON DURUM!

13 Ağustos itibarıyla Roblox'un yeniden erişime açılıp açılmayacağı merak konusu. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, 'çocuklara yönelik zararlı içerikler' gerekçesiyle Türkiye'de erişime kapatılan popüler oyun platformunun durumu belirsizliğini koruyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, platformun tekrar açılabilmesi için zararlı içeriklerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Roblox ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Roblox ne zaman açılacak? 13 Ağustos Roblox bugün açılır mı?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için platformdaki zararlı içeriklerin tamamen kaldırılması ve güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan, Roblox şirketi yaptığı resmi açıklamada, Türkiye'deki yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla yerel makamlarla iş birliği içinde olduklarını ve içerik denetim sistemlerini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Platformun Türkiye'de yeniden erişime açılıp açılmayacağı, büyük ölçüde Roblox'un yerel yasalara uygun şekilde yapacağı düzenlemelere bağlı olacak. Yetkililer, platformda bulunan zararlı içeriklerin tamamen kaldırılmasının yanı sıra, kullanıcı güvenliğini artıracak kapsamlı önlemlerin hayata geçirilmesini şart koşuyor. Roblox şirketi ise Türkiye'deki yasal gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla içerik denetim mekanizmalarını güçlendirmek ve güvenlik standartlarını yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu adımların tamamlanması ve yetkili mercilerin onay vermesi halinde, milyonlarca oyuncunun erişimi uzun süredir kapalı olan platforma yeniden kavuşması mümkün olacak.