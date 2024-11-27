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ROBLOX AÇILDI MI? Roblox son durum nedir, ne zaman erişime açılacak?

ROBLOX AÇILDI MI? Roblox son durum nedir, ne zaman erişime açılacak?
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Dünyaca ünlü oyun platformu Roblox'un erişime açılıp açılmadığı merak konusu oldu. Roblox ne zaman açılacak ve son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları oyun severler tarafından merakla bekleniyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformlarından biri olan Roblox, son günlerde kullanıcılarının erişim sorunları yaşamasıyla gündemde. Oyuncular, "Roblox açıldı mı?", "Roblox ne zaman açılacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte Roblox platformunun son durumu ve yaşanan erişim problemi hakkında detaylar!

ROBLOX AÇILDI MI?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişime engellenmişti. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı bu karar, Türkiye'deki milyonlarca Roblox kullanıcısını doğrudan etkiledi.

ROBLOX AÇILDI MI? Roblox son durum nedir, ne zaman erişime açılacak?

ROBLOX SON DURUM NEDİR?

Roblox'a erişim engeli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan bir kararla getirildi. Şu an için Roblox'un Türkiye'de tekrar erişime açılacağı bir tarih açıklanmadı. Roblox'un Türkiye'de tekrar açılıp açılmayacağı ve erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı belirsizliğini koruyor. Şu an için resmi bir açıklama olmadığı için oyun severler, BTK ve Roblox'tan gelecek haberleri takip ediyor. Platformun içerik düzenlemeleri yaparak yasal gerekliliklere uyum sağlaması halinde, erişim engelinin kaldırılması ihtimali bulunuyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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