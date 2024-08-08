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Roblox açıldı mı? Roblox neden kapatıldı?

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Son zamanlarda popüler oyun platformu Roblox, belirsiz bir nedenle kapatıldı. Kullanıcılar platforma erişimde sorunlar yaşadılar ve bu durum birçok soru işaretini beraberinde getirdi.

Instagram'a Türkiye'de erişim yasağının ardından bir platform daha engellendi. Özellikle çocuklar arasında popüler olan ve Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox, erişime kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yapılan açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." denildi. Peki, Roblox açıldı mı? Roblox neden kapatıldı?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Popüler oyun platformuna getirilen erişim engellemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Roblox açıldı mı? Roblox neden kapatıldı?

ROBLOX AÇILACAK MI?

Bakan Tunç açıklamasına şöyle devam etti; "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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