Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı?

Rize Valisi kim? 10 Ağustos 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile Rize Valiliği'ne atanan İhsan Selim Baydaş, evli ve üç çocuk babasıdır. İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Detaylar haberimizdedir…

İHSAN SELİM BAYDAŞ KİMDİR?

1981 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2005 yılında açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak Ağustos 2006'da ÇOMÜ'den ilk kaymakam olarak Yozgat Kaymakam Adaylığı ile Mülki İdare Amirliğine başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri Florida Eyaletinin Orlando şehrinde bulunan University Of Central Florida'da 1 yıl süreyle dil eğitimi ve "Kriz Yönetiminde Liderlik, Koordinasyon ve İletişim" alanında eğitimde bulundu.

93. Dönem Kaymakamlık kursunu ikincilikle tamamlayarak göreve başladığı Çeltikçi Kaymakamlığında, eş zamanlı olarak Burdur Vali Yardımcılığına vekalet etti.

Atandığı Beytüşşebap Kaymakamlığı sırasındaki çalışmaları nedeniyle Türk İdareciler Derneği tarafından 2012 yılında "Yılın İdarecisi" seçilerek "Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülüne" layık görüldü.

2013-2014 yıllarında Elazığ Vali Yardımcılığı, 2014-2017 yılları arasında Rize Güneysu Kaymakamlığı görevinde bulundu.

2017-2018 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü ve Daire Başkanı vekilliği yapan Baydaş, 02.11.2018 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

10.08.2023 tarih ve 32275 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Vali Atamaları Hakkında Karar" ile Rize Valiliği görevine atanmış olan Sayın Vali İhsan Selim Baydaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.