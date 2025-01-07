Ptt görevlisi Ömer Beyazıt'ın ölümünün ardından, "Kimdir, neden öldü?" soruları gündeme geldi. Rize'de gerçekleşen korkunç saldırıda hayatını kaybeden Ömer Beyazıt'ın yaşamı ve ölümüne dair merak edilen tüm detaylar merak konusu oldu. Ömer Beyazıt kimdir? Rize PTT Ömer Beyazıt kimdir, neden öldü?

PTT MÖREVLİSİ ÖMER BEYAZIT KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs binaya girerek elindeki silahı ateşledi.

Kurşunların hedefi olan 2 çalışan ağır yaralandı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

2 ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

Şahıs, PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt'ı vurarak ağır yaraladı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 çalışan ambulansla Rize Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Okumuş ve Beyazıt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.