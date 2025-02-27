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Rize okullar tatil mi? 28 Şubat Cuma Rize okullar yok mu? (Rize VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

Rize okullar tatil mi? 28 Şubat Cuma Rize okullar yok mu? (Rize VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)
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Türkiye genelinde seyreden olumsuz hava koşulları Rize ilimizde de etkisini gösterdi. Öğrenciler ve veliler ise Rize okullar tatil mi, merak etti. Peki, Rize okullar tatil mi? 28 Şubat Cuma Rize okullar yok mu?

Ülke genelinde son haftalarda etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde devam ediyor. Meteorolojik veriler ışığında karar verilen kar tatili için valilik açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Kar yağışının zayıflamasına rağmen, bazı bölgelerde eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi. Rize okullar tatil mi? 28 Şubat Cuma Rize okullar yok mu? (Rize VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

METEOROLOJİ UYARDI
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Çığ Riskine Dikkat!

Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının da artacağı ve Pazartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin edilmektedir. Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

RİZE OKULLAR TATİL Mİ?

28 Şubat Cuma günü ile ilgili tatil duyurusu yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı ile soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verilecek.

Öte yandan İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Büyük Yayla'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 kişi AFAD koordinesindeki ekiplerce kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırıldı.

Rize okullar tatil mi? 28 Şubat Cuma Rize okullar yok mu? (Rize VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

Rize okullar tatil mi? 28 Şubat Cuma Rize okullar yok mu? (Rize VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

Rize okullar tatil mi? 28 Şubat Cuma Rize okullar yok mu? (Rize VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

28 ŞUBAT CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
ORDU

28 Şubat Cumartesi günü Ordu'da bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

RİZE

28 Şubat Cumartesi günü Rize'de bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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