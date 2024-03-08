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Rıza Akpolat kimdir? CHP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat kaç yaşında, nereli?

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CHP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Rıza Akpolat hakkında merak edilenler. Akpolat'ın yaş bilgisi ve doğum yeri gibi kişisel bilgileri.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı ise Rıza Akpolat oldu. Rıza Akpolat kimdir? Rıza Akpolat nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

RIZA AKPOLAT KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. 2006-2008 yılları arası Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 arası Bahçelievler İlçe Yöneticiliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 yıllarında ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25. Dönem milletvekili adayı oldu. Rıza Akpolat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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