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Resmi Gazete bugün (27 Mart) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

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Resmi Gazete 27 Mart atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 27 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 27 Mart 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/78)

YÖNETMELİKLER

–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E:?2023/115, K:?2024/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E:?2022/34, K:?2024/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E:?2023/155, K:?2024/59 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2023 Tarihli ve 2020/35076 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2023 Tarihli ve 2019/20965 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2023 Tarihli ve 2019/29604 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2023 Tarihli ve 2019/38925 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/1/2024 Tarihli ve 2021/19454 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/1/2024 Tarihli ve 2021/26556 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Osman Demir
Osman Demir
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