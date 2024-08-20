Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar öldü mü?

Türkiye'nin ünlü televizyoncusu ve spikeri Reha Muhtar, gece 01.00 sıralarında yalısının merdivenlerinden düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Reha Muhtar'ın şu anda yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Peki, Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar öldü mü?

REHA MUHTAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan ve bilinci kapanan ünlü sunucu Reha Muhtar yoğun bakımda entübe edildi.

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REHA MUHTAR KİMDİR?

Türk gazeteci, televizyoncu ve yazar olan Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihindeİstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Muhtar, kariyerine TRT'de başladı. Reha Muhtar, özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'nin en popüler televizyon programcılarından biri olmuştur.

Muhtar, "Ateş Hattı" isimli programla geniş kitlelerce tanınmış ve Türk televizyonculuğunda haber programlarına yeni bir soluk getirmiştir. Mücadeleci ve agresif üslubu ile bilinen Muhtar, bu tarzıyla dikkat çekmiştir. Ayrıca, köşe yazarlığı yapmış ve birçok medya kuruluşunda önemli görevlerde bulundu.