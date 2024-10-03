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Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 3 Ekim Perşembe?

Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 3 Ekim Perşembe?
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Sosyal medya platformu Reddit'te 3 Ekim Perşembe günü sorunlar yaşandı. Kullanıcılar, platformun çöküp çökmediğini merak etti. Downdetector verilerine göre, Reddit'te gün içerisinde kesintiler yaşandığı ve kullanıcıların bu durumu raporladığı görüldü. Reddit, kullanıcıların metin, fotoğraf, anket ve video paylaşabildiği bir Amerikan sosyal haber ve tartışma sitesidir. Peki, Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 3 Ekim Perşembe?

Reddit çöktü mü? Sosyal medya platformu Reddit'te sorun ile karşılaşan kullanıcılar Reddit'e ne oldu, çöktü mü merak ettiler. Peki, Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var? Reddit neden yavaş, videolar neden açılmıyor? İşte detaylar...

REDDİT ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector verilerine göre sosyal medya platformu Reddit'te gün içerisinde kesintiler yaşandığı ve Reddit kullanıcılarının da bu durumu raporladığı gözükmektedir.

REDDİT NEDİR?

Reddit, bir Amerikan sosyal haber, tartışma sitesidir. Siteye kayıtlı kullanıcılar bağlantı, metin, fotoğraf, anket ve video içerebilen gönderiler paylaşabilir, diğer kullanıcılar da bu gönderileri oylayarak gönderinin sayfada üste çıkmasını veya alta inmesini sağlayabilirler.

Reddit hata raporu:

Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 3 Ekim Perşembe?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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