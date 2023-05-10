Seçim günün yaklaşması ile birlikte birçok siyasi lider tarafından gerçekleştirilecek olan mitinglerin tarihleri sıkılaşıyor ve vatandaşlar bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede miting yapacak? Sorusu ile birlikte araştırma yapıyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede miting yapacak? Cumhurbaşkanı bugün saat kaçta, nerede miting yapacak? Bugün miting var mı?

Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede miting yapacak? Sorusu, birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Seçime sayılı günler kala cumhurbaşkanı adayı olarak halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün hangi şehirde, hangi ilçede? Cumhurbaşkanı bugün saat kaçta, nerede miting yapacak? Soruları, gündemdeki yerini koruyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede miting yapacak? Cumhurbaşkanı bugün saat kaçta, nerede miting yapacak? Bugün miting var mı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BUGÜN NEREDE MİTİNG YAPACAK?

Geçtiğimiz gün Aydın ve Adana'da miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan henüz 10 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan miting programına dair bir bilgilendirmede bulunmadı. Bu nedenle 10 Mayıs Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting programı henüz bilinmiyor. Yaşanacak olan güncellemeler dahilinde haberimiz güncellenecektir.