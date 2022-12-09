Bu sene izleyicileri tarafından oldukça sevilen Recep İvedik serisinin 7. filmi ile birlikte dikkatleri üzerinde çekmeyi başaran Recep İvedik kim? Recep İvedik rolünü kim, hangi oyuncu oynuyor? Soruları merak ediliyor. Peki, Recep İvedik kim? Recep İvedik rolünü kim, hangi oyuncu oynuyor? Recep İvedik'in gerçek adı ne?

Film serisinin yenil filmi ile birlikte vatandaşlar başrol karakterinin kim tarafından canlandırıldığını merak ediyor ve Recep İvedik kim? Recep İvedik rolünü kim, hangi oyuncu oynuyor? Sorularını araştırılıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için Recep İvedik kim? Sorusunu yanıtladık. Peki, Recep İvedik kim? Recep İvedik rolünü kim, hangi oyuncu oynuyor? Recep İvedik'in gerçek adı ne?

RECEP İVEDİK KİM?

Recep İvedik filminde yer alan ana karakteri, Şahan Gökbakar canlandırmaktadır. Şahan Gökbakar (d. 22 Ekim 1980; İzmir), Türk komedyen ve oyuncu; Recep İvedik film serisinin yapımcısı, senaristi ve oyuncusu. İlk rol aldığı film 2006 yapımı Gen, ilk başrol oynadığı filmi ise 2008 yapımı Recep İvedik'tir.

ŞAHAN GÖKBAKAR KİMDİR?

Şahan Gökbakar , okul hayatına Ankara'da başladı ve ilk, orta, lise öğrenimini ODTÜ Koleji'nde tamamladı. ODTÜ Koleji'nden 1997-1998 eğitim döneminde Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne 350 kişi arasında ilk dörde girerek

başladı ve bu bölümden 2002 yılında mezun oldu. Babası Osman Selçuk Gökbakar, Şahan'ın 8. yaş gününde (22 Ekim 1988) günü bir trafik kazasında hayatını kaybetti.