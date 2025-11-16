Haberler

Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

Güncelleme:
Ünlü karakter Recep İvedik 8 için kesin bir vizyon tarihi merak ediliyor. Peki, Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

Yapılan medya değerlendirmelerine göre, filmin 2025 yılının son çeyreği ya da 2026'nın başında izleyiciyle buluşması muhtemel görünüyor. Filmin çekim sürecine dair resmi bilgilendirme yapılmış değil ancak proje hazırlıkları başladığı yönünde ipuçları bulunuyor. Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Yayın platformu olarak en güçlü aday, dijital yayın servisi Disney +. Serinin önceki filmi dijital platformda yayınlanmıştı ve bu bağlamda yeni filmin de Disney + üzerinden yayınlanacağı öne çıkıyor. Platform ile başrol oyuncusu Şahan Gökbakar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

NEDEN DİJİTAL PLATFORMA YÖNELİM VAR?

Bu stratejinin birkaç önemli nedeni bulunuyor:

• İzleyici alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte dijital platformların önemi artmış durumda.

• Yerli yapımların dijital mecralarda yayınlanması, geniş kitlelere ulaşma fırsatı yaratıyor.

• Serinin önceki halkasının dijital platformda yayınlanmış olması, yeni film için benzer bir modelin uygulanabileceğini düşündürüyor.

BEKLENEN ZAMAN ÇİZELGESİ VE İPUÇLARI

Şahan Gökbakar'ın verdiği bilgiye göre, Recep İvedik 8'in 2026'da seyirciyle buluşacağı öğrenildi.4 saat önce

Osman DEMİR
