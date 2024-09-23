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Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 7 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 7 filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Recep İvedik 7 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Recep İvedik 7 konusu, özeti ve Recep İvedik 7 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Recep İvedik 7 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 7 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 7 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 7 konusu nedir, Recep İvedik 7 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 7 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep İvedik, şehirdeki hayat pahalılığından dolayı yaşam şartlarının ağırlaşması üzerine İstanbul'u terk edip babaannesinin köyündeki evinde yaşamaya karar verir. Köye vardığı zaman köyün tam üstüne yapılacak ve doğaya bir o kadar da zarar verecek bir projenin planlandığını öğrenir. Arkadaşı Nurullah ve komşusu Büşra ile projeyi engelleyip köyü kurtarmak üzere çalışmalara başlarlar.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Öznur Serçeler - Avukat Büşra Altın

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

İrfan Kangı - Erdem Çökelek

Eray Türk - Öğretmen Kemal

Murat Ergür - Muhtar Asım Civan

Murat Dalkılıç - Kendisi

Mehmet İlhami Adsal - Enver Çökelek

Yeşim Sarı - Murat Dalkılıç'ın menajeri

Turgut Çalhan - Salih Abi

Fatih Batı - Martı Bıyık Fatih

Barış Ali Çeliker - Bilya Cemal

Gönen Fatih Yemez - Jan Klod Adnan

Murat Bölücek - Biberli Hasan

Şahabettin Karabulut - Zıp Zıp Orhan

Cennet Uğurlu - Baltalı Sultan

RECEP İVEDİK 7 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 7 film sahnelerinin büyük çoğunluğu İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak yaylasında gerçekleştirilmiştir. Köy sakinleri de Recep İvedik 7'nin çekimlerinde görev almıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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