Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 7 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Recep İvedik 7 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Recep İvedik 7 konusu, özeti ve Recep İvedik 7 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Recep İvedik 7 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 7 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 7 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 7 konusu nedir, Recep İvedik 7 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 7 özeti gibi konuları inceliyoruz.
RECEP İVEDİK 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Recep İvedik, şehirdeki hayat pahalılığından dolayı yaşam şartlarının ağırlaşması üzerine İstanbul'u terk edip babaannesinin köyündeki evinde yaşamaya karar verir. Köye vardığı zaman köyün tam üstüne yapılacak ve doğaya bir o kadar da zarar verecek bir projenin planlandığını öğrenir. Arkadaşı Nurullah ve komşusu Büşra ile projeyi engelleyip köyü kurtarmak üzere çalışmalara başlarlar.
RECEP İVEDİK 7 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Öznur Serçeler - Avukat Büşra Altın
Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam
İrfan Kangı - Erdem Çökelek
Eray Türk - Öğretmen Kemal
Murat Ergür - Muhtar Asım Civan
Murat Dalkılıç - Kendisi
Mehmet İlhami Adsal - Enver Çökelek
Yeşim Sarı - Murat Dalkılıç'ın menajeri
Turgut Çalhan - Salih Abi
Fatih Batı - Martı Bıyık Fatih
Barış Ali Çeliker - Bilya Cemal
Gönen Fatih Yemez - Jan Klod Adnan
Murat Bölücek - Biberli Hasan
Şahabettin Karabulut - Zıp Zıp Orhan
Cennet Uğurlu - Baltalı Sultan
RECEP İVEDİK 7 NEREDE ÇEKİLDİ?
Recep İvedik 7 film sahnelerinin büyük çoğunluğu İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak yaylasında gerçekleştirilmiştir. Köy sakinleri de Recep İvedik 7'nin çekimlerinde görev almıştır.