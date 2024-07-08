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Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Recep İvedik 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Recep İvedik 3 konusu, özeti ve Recep İvedik 3 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Recep İvedik 3 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 3 konusu nedir, Recep İvedik 3 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Önceki filmin sonunda babaannesini kaybeden Recep İvedik depresyona girmiştir. Depresyondan kurtulmak için cinci hocaya ve psikoloğa gider ama işe yaramaz. Daha sonra uzak akrabası Zeynep'le karşılaşması sonrası hayatı değişir. Recep İvedik Zeynep'le birlikte üniversite dersine katılma, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro gibi hayatında daha önceden hiç deneyimlemediği aktivitelerle depresyondan kurtulmaya çalışacaktır.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 12 Şubat 2010 (Türkiye)

Yönetmeni: Togan Gökbakar

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Zeynep Çamcı Zeynep

Sevim Yatlılar Nezahat

Mehmet Yumurtacı Bakkal Salih

Volkan Cal Muhabir

Murat Mahmutyazıcıoğlu Mahmut

Oktay Dener Ak Sakallı Dede

Vahdet Çakar Karate Hocası

Mehmet Önder Tiyatro Oyuncusu

Dilara Yüzer Maria

Aslı Nişancı Katrin

Turgut Tunçalp Paintball Hakemi

Çağatay Ulusoy Dansçı Figüran

Başar Doğusoy Karateci

Bekir Tosun Psikolog

Burak Haktanır Osman Korsan Cd Satıcısı

Osman Demir
Osman Demir
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