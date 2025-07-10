Ranger Rover 55 yıl sonra logosunu yeniledi

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Range Rover markalaşma stratejisi kapsamında 55 yıl sonra yeni bir logo tanıttı. 2 "R" harfinden oluşan bu yeni sembolün yalnızca kurumsal kimlikte kullanılacağı, araç kaputundaki klasik yazının ise korunacağı öğrenildi.

Jaguar Land Rover markalarını premium segmente taşımak için dönüşüm sürecine hız verirken bu kapsamda 55 yıl sonra kritik bir değişikliğe imza attı.

Land Rover şemsiyesi altında bulunan Range Rover, Defender ve Discovery'nin kendi başlarına ayrı markalar haline geleceği öğrenilirken bu süreçte Range Rover

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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