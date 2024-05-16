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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025: Bu yıl ramazan ayı hangi tarihte, ne zaman başlayacak?

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Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı kaç gün olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Peki, RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025: Bu yıl ramazan ayı hangi tarihte, ne zaman başlayacak?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2024 merak ediliyor. Ramazan ayı Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan aydır. 2024 oruç ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Peki, RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025: Bu yıl ramazan ayı hangi tarihte, ne zaman başlayacak?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak ve 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. İşte 2025 yılındaki dini günler takvimi;

2/3 Ocak 2025: Recep ayının 3'ü Regaib Kandili (Perşembe/Cuma)

26/27 Ocak 2025: Recep ayının 27'si Miraç Kandili (Pazar/Pazartesi)

13/14 Şubat 2025: Şaban ayının 15'i Berat Kandili (Perşembe/Cuma)

26/27 Mart 2025: Ramazan ayının 27'si Kadir Gecesi (Çarşamba/Perşembe)

3/4 Eylül 2025: Rebîulevvel ayının 12'si Mevlid Kandili (Çarşamba/Perşembe)

25/26 Aralık 2025: Recep ayının 6'sı Regaib Kandili (Perşembe/Cuma)

Emir Ceran
Emir Ceran
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