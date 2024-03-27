Ramazan ayı 11 Mart'ta başlamıştı. Birçok kişi Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldığını merak ediyor. Ramazan Bayramının ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki, Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? 2024 Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLADI?

23 Mart Cumartesi günü itibariyle, Ramazan ayının 17. günündeyiz.

RAMAZAN'IN BİTMESİNE NE KADAR KALDI?

Ramazan'ın bitmesine 13 gün kaldı. 2024 Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi tarihinde başladı.

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan, aynı zamanda dünya genelinde milyonlarca Müslümanın bir araya gelerek aynı inanca sahip olduklarını ve aynı ibadetleri yerine getirdiklerini hatırlatır. Bu birlik ve beraberlik duygusu, insanları birbirlerine daha da yakınlaştırır ve dünya barışına katkı sağlar.