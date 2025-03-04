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RAMAZAN İMSAKİYE 2025 İFTAR SAATLERİ 4 MART 2025 (Ramazan'ın 4. günü il il İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati) || Bu akşam iftar saat kaçta?

RAMAZAN İMSAKİYE 2025 İFTAR SAATLERİ 4 MART 2025 (Ramazan'ın 4. günü il il İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati) || Bu akşam iftar saat kaçta?
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4 Mart 2025 tarihindeki Ramazan'ın 4. günü için İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın iftar saatleri açıklandı. Müslümanların merakla beklediği iftar vakti, akşam ezanının okunacağı saatle birlikte başlayacak. Peki, Bu akşam iftar saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak?

Ramazan'ın 4. günü olan 4 Mart 2025 Salı akşamı, Türkiye genelinde iftar vakitleri il il merak ediliyor. Oruç tutan vatandaşlar, akşam ezanı saat kaçta okunacak? ve iftar saati ne zaman? sorularının yanıtını arıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa iftar vakitleri ve 2025 Ramazan imsakiyesi detayları!

RAMAZAN İMSAKİYE 2025

4 Mart 2025'te akşam ezanı saati, her il için farklılık gösteriyor. İstanbul'da 19:05'te, Ankara'da 18:50'de, İzmir'de 19:14'te, Bursa'da ise 19:05'te okunacak. Bu saatlerde iftar yapılarak oruçlar açılabilir.

RAMAZAN İMSAKİYE 2025 İFTAR SAATLERİ 4 MART 2025 (Ramazan'ın 4. günü il il İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati) || Bu akşam iftar saat kaçta?

BU AKŞAM İFTAR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının dördüncü günü olan 4 Mart 2025 tarihinde, Türkiye'nin farklı illerindeki iftar vakitleri aşağıdaki gibidir:

İstanbul: 19:05

Ankara: 18:50

İzmir: 19:14

Bursa: 19:05

Ramazan İmsakiye 2025 için tıklayınız.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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