Ramazan Çalık kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Serik Belediye Başkan adayı Ramazan Çalık kaç yaşında, nereli?
Ramazan Çalık kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Ramazan Çalık kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Antalya -Serik Belediye Başkan adayı olan Ramazan Çalık hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ramazan Çalık'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ramazan Çalık kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Serik Belediye Başkan adayı Ramazan Çalık kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
RAMAZAN ÇALIK KİMDİR?
Ramazan Çalık, Yeniden Refah Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Antalya - Serik Belediye Başkan adayı Ramazan Çalık Prof. D. öğretim üyesidir ve üniversite yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.