Ramazan Bayramı ne zaman 2026? Ramazan Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor?

"Ramazan Bayramı ne zaman 2026?" sorusu her yıl olduğu gibi bu yıl da Google aramalarında en üst sıralarda yerini aldı. Tatil planlarını önceden yapmak isteyenler için bayramın hangi günlere denk geldiği büyük önem taşıyor. Bu bilgiler, hem seyahat hem de ziyaret planlarını organize etmek isteyenler için oldukça değerli oluyor. 2026 Ramazan Bayramı arefe günü dahil olmak üzere toplam dört gün sürecek. "Ramazan Bayramı ne zaman 2026?" sorusunun yanıtı özellikle hafta sonu ile birleşen tatil fırsatları açısından merak konusu oldu. İşte 2026 Ramazan Bayramı tarihleri ve detayları...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek. Bayramdan bir gün önceki arefe günü ise 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

Arefe günü öğleden sonra başlayacak tatil, cuma günü ile birleşerek hafta sonunu da kapsıyor. Bu durumda çalışanlar için 4 günlük uzun bir tatil fırsatı doğmuş olacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan Bayramı öncesinde oruç tutulan mübarek Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 18 Mart 2026 Çarşamba günü sona erecek. Bu süreçte sahur ve iftar hazırlıkları da takvime göre şekillenecek.