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Rahmi Özkan günlerdir yayına çıkmıyordu: Müge Anlı'dan açıklama geldi

Rahmi Özkan günlerdir yayına çıkmıyordu: Müge Anlı'dan açıklama geldi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan'ın uzun süredir yayına çıkmaması seyirci tarafından merak ediliyordu. Müge Anlı, canlı yayında Rahmi Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle programa katılamadığını açıkladı.

Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yorumculuk ve hukuki danışmanlık yapan Avukat Rahmi Özkan günlerdir yayında yoktu. Müge Anlı canlı yayında Rahmi Özkan'ın neden günlerdir olmadığını açıkladı.

Seyirci, uzun süredir Özkan'ın neden programa çıkmadığını merak ederken, Müge Anlı konuyla ilgili açıklama yaptı. Canlı yayında durumu anlatan Anlı, Rahmi Özkan'ın sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Avukatın tansiyon problemi yaşadığını ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığını duyuran Anlı, Özkan'ın hastane odasından bile programı takip ettiğini de sözlerine ekledi. Özkan, daha önce de bir operasyon geçirdiği için yayına çıkmamıştı.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Televizyon
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