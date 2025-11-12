Rafa Silva - Sergen Yalçın olayı nedir?

Siyah-beyazlılarda 32 yaşındaki deneyimli futbolcu ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında yaşanan gerginliğin giderek arttığı öne sürülüyor. Rafa Silva'nın, Yalçın takımın başında olduğu sürece Beşiktaş forması giymek istemediği iddia ediliyor.

SERGEN YALÇIN İLE İPLERİ GERDİ

Rafa Silva'nın, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilişkisini tamamen kopardığı iddia ediliyor. Portekizli futbolcunun, Yalçın görevde kaldığı sürece siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

SAKATLIK BAHANESİYLE OYNAMAYI REDDETTİ

Tecrübeli orta saha oyuncusunun, Kasımpaşa maçı öncesinde herhangi bir sağlık sorunu bulunmamasına rağmen sakatlığını gerekçe göstererek kadroya girmek istemediği öne sürüldü. Ayrıca en yakın dostu ve vatandaşı Joao Mario'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili memnuniyetsizliğinin sürdüğü belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 mücadelede 5 gol atıp 3 de asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.

