Pumpum Çorbası tarifi! Masterchef Pumpum Çorbası nedir, nasıl yapılır, hangi bölgeye aittir? Pumpum Çorbası gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 7 Eylül dokunulmazlık oyununda şefler tarafından Pumpum Çorbası yapılması istendi. Peki Masterchef Pumpum Çorbası nasıl yapılır? Pumpum Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Pumpum Çorbası yemek tarifi! Pumpum Çorbası nasıl yapılır? Pumpum Çorbası yemeği hangi yöremize aittir? Pumpum Çorbası yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Pumpum Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Pumpum Çorbası yemek tarifi nasıldır? Pumpum Çorbası yemeği nasıl yapılır? Pumpum Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Pumpum Çorbası nasıl yapılır? Pumpum Çorbası için gerekenler neler? Pumpum Çorbası yemeği hangi ile ait?

PUMPUM ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

4/5su bardağı mısır unu

3,5 su bardağı su

2,5 su bardağı süt

1-1,5 su bardağı et suyu

3-4dilim kıtır ekmek

50 g rendelenmiş taze kaşar

Yarım kahve fincanı ayçiçek yağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

PUMPUM ÇORBASI NASIL YAPILIR? PUMPUM ÇORBASI TARİFİ!

Et suyu, soğuk su ve mısır unu tencereye alınarak kaynayana kadar çırpılır. Kıvamı koyulaştıktan sonra sütü ilave edilerek karıştırmaya devam edilir. Ayrı bir tavada kıtır ekmekler ayçiçek yağı ile kavurulur. Çorbanın tuzu ve biberi eklenir. Çorba kaynadıktan sonra servis kasesine alınır. Üzerine kıtır ekmekleri eklenir. Rendelenmiş kaşar peyniri ile süslenerek servise hazırlanır.

PUMPUM ÇORBASI HANGİ YÖREYE AİT?

Pumpum Çorbası, Bartın bölgesine ait bir yemektir.