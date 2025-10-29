PUBG çöktü mü? PUBG neden açılmıyor, sorun mu var 29 Ekim Çarşamba?

PUBG çöktü mü? Sorusu, oyunu erişmekte sorun yaşayan oyuncular tarafından internet üzerinde araştırılıyor. PUBG Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan çevrimiçi çok oyunculu bir battle royale oyunudur. Zaman zaman oyunda sorun yaşamakta olan oyuncular internet üzerinde araştırmasını sürdürmekte. Peki, PUBG çöktü mü? PUBG neden açılmıyor, sorun mu var?

PUBG ÇÖKTÜ MÜ?

Pubg Battlegrounds oyunu için son 24 saat içinde rapor edilmekte olan değerlendirmeler ele alındığın sunuculara erişim konusunda problem yaşandığı bilinmektedir. Aşağıda yer almakta olan grafikte PUBG Battlegrounds oyunu için son 24 saat içindeki raporlama sayılarını görmektesiniz. PUBG Corporation tarafından oyunun çökmesine ilişkin bir açıklama henüz gerçekleştirilmedi.

Hata raporu: