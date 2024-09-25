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PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek?

PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek?
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PlayStation 5'in Pro versiyonunun çıkış tarihi oyun tutkunları tarafından araştırılıyor. Oyun severler, PS5 Pro'nun ne zaman piyasaya sürüleceğini büyük bir merakla bekliyor. Peki, PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Oyun tutkunları, PlayStation 5'in Pro versiyonunun çıkış tarihini heyecanla araştırıyor. Sony'nin, mevcut PS5 modeline göre daha güçlü performans sunması beklenen bu yeni versiyon, özellikle yüksek çözünürlük ve daha akıcı oyun deneyimi arayan oyuncular için merak konusu oluyor. Oyuncular, PS5 Pro'nun ne zaman piyasaya sürüleceğini ve hangi özelliklerle donatılacağını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Peki, PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek?

PS5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

7 Kasım 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanan PlayStation 5 Pro'nun fiyatı Avrupa'da 799 Euro olarak açıklandı. PS5 Pro, sunduğu gelişmiş performans ve yenilikçi özelliklerle dikkat çekiyor.

PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek?

PLAYSTATION 5 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Bu yeni model, 8K çözünürlük desteği, daha yüksek kare hızı, gelişmiş ışın izleme (ray-tracing) teknolojisi ve artırılmış SSD kapasitesi gibi özelliklerle donatılmış olacak. Standart PS5 modeline kıyasla daha güçlü bir donanım sunan Pro versiyonu, özellikle oyun deneyimini üst seviyeye taşımak isteyen oyuncular için ideal bir seçenek olacak.

PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek?

PLAYSTATION 5 PRO NE KADAR?

PlayStation 5 Pro'nun çıkış tarihi ve fiyatıyla birlikte, teknik detayları da oyunseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle Avrupa pazarında belirlenen 799 Euro'luk fiyat etiketi, PS5 Pro'nun sunduğu performans artışının ve gelişmiş özelliklerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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