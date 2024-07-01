Protez tırnak ve kalıcı oje zararlı mı? Protez tırnak en fazla ne kadar kalmalı? Sürekli protez tırnak kullanmanın riskleri neler?

Tırnağın keratin tabakasına zarar veren ve ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilen protez, jel tırnakların doğal tırnaklara zararlarını sizin için araştırdık. Jel tırnak en fazla kaç gün kullanılmalı? Sürekli protez tırnak kullanmanın oluşturabileceği riskler neler? Protez tırnak yaptırmadan önce sağlık risklerini ve uzun vadeli etkilerini öğrenmek için haberin devamını okuyabilirsiniz.

PROTEZ TIRNAK VE KALICI OJE ZARARLI MI?

Jel ojelerde bulunan kimyasalların cilde sızması durumunda uzmanlar alerjik reaksiyona yol açabileceği ve bu durumun tırnakların gevşemesine neden olabileceğini vurguluyor. Uzmanlar ciltte şiddetli, kaşıntılı döküntülere neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.Yapıştırıcı maddeler tırnak yatağının sağlıklı nefes almasını engelleyebilir.

Protez tırnakların sağlığa potansiyel zararları: enfeksiyon riski, protez tırnakların uygulanması ve çıkarılması sırasında doğal tırnağa zarar verilebilir. Protez tırnaklar tırnak yatağı üzerinde baskı oluşturabilir veya bu bölgenin doğal nefes almasını engelleyebilir ve bu durum zamanla tırnak yatağı enfeksiyonlarına veya hasarına yol açabilir. Protez tırnak uygulamalarında kullanılan yapıştırıcılar ve malzemelerin içeriğindeki kimyasallar cilt hassasiyetine veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Sürekli olarak protez tırnaklar kullanıldığında, doğal tırnakların zayıflaması ve incelmesi gözlemlenebilir.

SÜREKLİ PROTEZ TIRNAK KULLANMANIN RİSKLERİ NELER?

Sürekli olarak protez tırnak kullanımı doğal tırnakların zayıflamasına ve kırılgan hale gelmesine yol açabilir. Tırnak yatağına uzun süreli baskı uygulayan bu uygulama, tırnakların doğal büyüme sürecini etkileyebilir ve kalıcı hasarlar bırakabilir. Aynı zamanda tırnak yatağına uzun süreli baskı uyguladığından tırnak deformitelerine veya kalıcı hasarlara neden olabilir.

PROTEZ TIRNAK EN FAZLA NE KADAR KALMALI?

Protez tırnakların aylarca kullanılması, doğal tırnakların zayıflamasına ve hasar görmesine yol açabilir. Ayrıca, uzun süreli olarak uygulanan protez tırnaklar tırnak yatağına baskı yaparak enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle, protez tırnakların belirli aralıklarla (örneğin, 2-4 hafta) yenilenmesi veya çıkarılması tırnak sağlığı açısındanönem taşır.