Protektora ne demek? Protektora TDK anlamı! Protektora nedir, ne anlama gelir?

Protektora ne demek, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk Protektora parlamentosu 3 Eylül 1654 günü toplanarak anayasal reform üzerinde çalışmalara başlar. Cromwell parlamentonun aldığı kararları reddetmek yerine 22 Ocak 1655 günü parlamentoyu dağıtma yoluna gider. Protektora nedir, ne anlama gelir?

PROTETORA NE DEMEK?

Uluslararası ilişkilerde, bir sözleşme ya da tek taraflı bir karar uyarınca güçlü devletin zayıf bir devleti koruma ve denetim altına aldığı hukuksal rejim. Protektif, Koruyucu anlamalarına da gelir.

(en)Protective.

protektör sistem

Talamusta beyin içerisinde integre olmuş otomatik savunma reaksiyonlarına yönelik protopatik duyarlılık

(en)Protector systeme

Haberler.com - Gündem