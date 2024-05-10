Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı SON DAKİKA 2024? Öğrenmek için TIKLAYINIZ

Proje okulları için 6 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurular, 7 Mayıs'ta İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylandı. Bu süreç, öğretmen adaylarının kimlik, öğrenim ve atama alanı gibi bilgilerini MEBBİS e-Personel Modülünden kontrol etmeleriyle başladı.

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024?

Millî Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama başvuruları 3-6 Mayıs tarihlerinde, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinden yapıldı.

Proje okulları için 6 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurular, 7 Mayıs'ta İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylandı. Bu süreç, öğretmen adaylarının kimlik, öğrenim ve atama alanı gibi bilgilerini MEBBİS e-Personel Modülünden kontrol etmeleriyle başladı.

Başvuruda bulunanlar; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden talep edecek.

Atama sonuçları,10 Mayıs 2024 tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.