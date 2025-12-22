Haberler

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı

ABD basınında yer alan olası İstanbul depremiyle ilgili analiz tartışmalara yol açarken, Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Bektaş "İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı" diyerek gerekçelerini anlattı.

  • İstanbul'un 7'den büyük bir depreme hazır olması gerektiği belirtildi.
  • Ana Marmara Fayı'nın davranışına ilişkin veriler, tek parçalı 7'den büyük deprem modelinin çok parçalı 7'den küçük deprem modeline evrildiğini gösteriyor.
  • İstanbul'un deprem riski, deprem tehlikesinden çok daha yüksektir.

İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili ABD basınında yayımlanan analizde, "yakın tarihin en kötü insani felaketlerinden birinin gerçekleşebileceği" uyarısı yapıldı.

Volkanoloji uzmanı Dr. Robin George Andrews'ün kaleme aldığı analizde, Marmara Denizi'nden geçen fay hatlarında son dönemde görülen hareketliliğin büyük bir depreme yol açabileceği belirtildi.

PROFESÖRDEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

ABD basınında yer alan İstanbul deprem analizi bilim insanları arasında da tartışmalara neden olurken, Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı" ikazında bulunan Prof. Dr. Bektaş gerekçelerini de tek tek sıraladı. İşte Bektaş'ın o paylaşımı; "2004 den sonra Ana Marmara Fayının davranışı ile ilgili artan bilimsel veriler "Tek parçalı, 7 den büyük deprem modelinin çok parçalı 7 den küçük deprem modeline" evrilmesine neden olmuştur.

Ancak,

- En doğru tahmin % 60 doğruluğu geçemez.

- Bilimsel algoritmalar Doğa'ya tam uymaz (deprem parametreleri zaman/mekan da değişir).

- İstanbul'un deprem riski (can-mal kaybı), deprem tehlikesinden (deprem olma olasılığı) çok yüksektir.

ÖZET: 2025 M6,2 depremi ve sonuçlari çok parçalı kırılmayı destekler."

