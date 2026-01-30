Haberler

Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü

Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü Haber Videosunu İzle
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Televizyon ekranlarındaki şiddet görüntüleri tartışma konusu olmaya devam ederken, çocukların da ekran başında olduğu saatte yayınlanan Eşref dizisinde skandal bir sahne izleyiciye sunuldu. Dizideki Dinçer karakteri, öz annesini boğarak öldürürken, yapımcı firma görüntüleri ayrıca YouTube kanalında "Öz annesini elleriyle öldürdü" başlığıyla paylaştı. İzleyicilerin bu sahneye tepkisi ise oldukça sert oldu.

  • Eşref dizisinde Dinçer karakteri öz annesini boğarak öldürdü.
  • Dizinin yapımcı firması bu sahneyi resmi YouTube kanalında 'Öz annesini elleriyle öldürdü' başlığıyla paylaştı.
  • Sahne çocukların da izleyebileceği bir saat diliminde yayınlandı.

Televizyon ekranlarında şiddet içerikli sahnelerin artması tartışılmaya devam ederken, Eşref dizisinde yayınlanan bir sahne kamuoyunda infiale yol açtı. Dizide Dinçer karakterinin öz annesini boğarak öldürdüğü anlar, çocukların da izleyebileceği bir saat diliminde ekrana geldi.

YOUTUBE KANALINDA PAYLAŞTILAR

Tepkileri artıran asıl unsur ise yapımcı firmanın bu sahneyi resmi YouTube kanalında "Öz annesini elleriyle öldürdü" başlığıyla ayrıca paylaşması oldu. Kısa sürede yayılan görüntüler, dizinin şiddeti normalleştirdiği ve sınırları aştığı yönünde eleştirilerin odağına yerleşti.

İzleyiciler, özellikle çocuk ve gençlerin bu tür sahnelerden olumsuz etkilenebileceğini vurgularken, ulusal bir kanalda bu denli ağır bir sahnenin yayınlanmasının sorumsuzluk olduğu görüşünü dile getirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dizinin senaryosu ve yayın politikası sert ifadelerle eleştirildi. İşte o yorumlardan bazıları;

- Senarist her zaman saçmalıyor. Bu diziye özenenler var; sonra gidip çocuklar ölüyor.

- Bu sahnede diziyi kapattım. İğrenç bir sahneydi, bu görüntüler yayınlanmasın.

- Ulusal bir kanalda bu kadar korkunç bir sahne ne kadar doğru?

- Tamam, diziler örnek olmak zorunda değil ama 15 yaşından küçük çocuk Eşref rolüne özeniyor.

- Gerçekten böyle bir sahne çekilmeli miydi ya? Zaten dört bir yanımızda sürekli vahşet haberleri varken, böyle bir sahneyi çekmek zorunda mıydınız? Kaldı ki, koskoca senaristlersiniz siz.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

böyle dizileri seyretmeyin seyrettirmeyin prim vermeyi ki yayından kalksın

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

24 yilda aile ici cinayetler cok yasadik toplumda veya hukumette tepki gormedim

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlioz:

RTÜK in derhal görevinin başına geçip, önce gündüz programları sonra da akşam dizilerine el atması gerekiyor. Yeter artık ya heryer mafya kabadayı olum pislik ihanet ne kadar iğrenç şey varsa hepsi dizilerde programlar da.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

RTÜK uyuyor herhalde.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeliyürek:

Eski filmleri gibisi vallahi yoktur eski filmler bir aile nasıl kurulur onu anlatıyor oysa şimdiki diziler bir Aile nasıl bozulur ve evlelenler nasıl ayrılır yuva nasıl bozulur sadece bunları anlatıyor bazı diziler lütfen tamamen kapatılsın huzur bozuyor çünkü

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü