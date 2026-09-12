Polislere yönelik sözleri tepki çeken Fenomen Semih Varol gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Semih Varol hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Varol’un TikTok’ta gerçekleştirdiği canlı yayında polis memurlarına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan fenomenin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Sosyal medya fenomeni Semih Varol, TikTok'ta gerçekleştirdiği canlı yayında polis memurlarına yönelik küfürlü ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı canlı yayınla gündeme gelen fenomen Semih Varol hakkında soruşturma başlatıldı. Varol'un canlı yayın sırasında polis memurlarına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirtildi.
BAŞSAVCILIK TALİMATIYLA GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan Varol hakkında, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
Emniyete götürülen Varol'un işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
SAVCILIKTA HAZIR EDİLECEK
Semih Varol'un emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edileceği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında Varol'un canlı yayındaki ifadeleri ve olayın diğer ayrıntılarının incelendiği belirtildi.