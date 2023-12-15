Piyanist Neco olarak bilinmekte olan Necati Alkayalı hakkındaki iddialar nedeniyle Piyanist Neco öldü mü? Sorusu, araştırılmakta. Peki, Piyanist Neco öldü mü? Piyanist Neco ölüm sebebi ne, neden öldü? Necati Alkayalı kimdir?

Piyanist Neco öldü mü? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından araştırma konusu oluyor. Antalya Finike'de ikamet eden ve yerli halk tarafından oldukça yoğun ilgi gören sanatçı Piyanist Neco öldü mü? Iddiaları gündemdeki yerini alıyor ve arma motorlarında araştırılıyor. Peki, Piyanist Neco öldü mü? Piyanist Neco ölüm sebebi ne, neden öldü? Necati Alkayalı kimdir?

PİYANİST NECO ÖLDÜ MÜ?

Piyanist Neco, gerçek adıyla Necati Alkayalı olarak tanınmakta olan sanatçı hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının henüz ölüm sebebi ise bilinmiyor. Piyanist Neco olarak bilinmekte olan Necati Alkayalı'nın cenazesi 13 Aralık 2023 tarihinde Yuvalı mezarlığına defnedildi. Piyanist Neco, Akdeniz kıyı şeridinde, Antalya ve ilçelerinde özel mekanlarda orkestrası ile sahne alıyordu. Aynı zamanda Necati Alkayalı'nın internet üzerinde klipleri ve şarkıları da bulunuyordu.