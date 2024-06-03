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Pınar Eliçe kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Pınar Eliçe kaç yaşında, nereli? Pınar Eliçe biyografisi!

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Aramızda Kalmasın programının konuğu Pınar Eliçe oldu. Canlı yayına konuk olan şarkıcı Pınar Eliçe kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Pınar Eliçe kimdir? Pınar Eliçe kaç yaşında, nereli?

Pınar Eliçe, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Pınar Eliçe kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Pınar Eliçe kimdir? Pınar Eliçe kaç yaşında, nereli? Pınar Eliçe biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Pınar Eliçe kimdir? Pınar Eliçe kaç yaşında, nereli? Pınar Eliçe biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

PINAR ELİÇE KİMDİR?

Aslen Yugoslavya doğumlu olan Pınar Eliçe, 1972 doğumlu ve şu sıralar yeniden sahne almaya hazırlanıyor. Umre'ye gitmesi ile konuşula Pınar Eliçe bir kez evlilik yaptı. 2008 yılında Çetin Çapan'dan boşandı ve bir oğlu var.

Bir zamanlar televizyon dünyasının en ünlü simalarından olan Pınar Eliçe 1972 yılında Yugoslavya'da dünyaya geldi. 1987 yılında O Bir Melekti, Son Gün Son Gece, Kuzgun ve Şeytan Sofrası gibi sinema ve dizi projelerinde yer aldı. 1997 yılında Duydun Mu, 2000 yılında Alabora ve 2008 yılında Olur mu Olur isimli albümleri ile müzik severler tarafından uzun süre takip edilmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Pınar Eliçe Televizyon Müzik Gündem Magazin Yaşam Haberler

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