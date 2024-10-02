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Pezeşkiyan kimdir, Türk mü? İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?

Pezeşkiyan kimdir, Türk mü? İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
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Eski bir Sağlık Bakanı ve kalp cerrahı olan Mesud Pezeşkiyan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'dır. Peki, Pezeşkiyan kimdir? İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?

"Evde çocuklarımla Farsça yerine Türkçe konuşuyorum. Annem de babam da Türk. Türklüğümle gurur duyuyorum" diyen Mesud Pezeşkiyan, Cuma günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Said Celili'den daha fazla oy alarak İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu. Peki, Pezeşkiyan kimdir, Türk mü? İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Mesud Pezeşkiyan Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te Mahabad kentinde, İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Soyadı Farsça'da "Doktorlar" anlamına gelen Pezeşkiyan, Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1980-1988 arasında yapılan İran-Irak savaşında hem muharip hem de doktor olarak görev yaptı.

Pratisyenlik kursunu 1985 yılında tamamlayan Pezeşkiyan, savaştan sonra Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesinde genel cerrahi ihtisasını yaparak eğitimine devam etti.

İran Sağlık Bilimleri Üniversitesinden 1993 yılında kalp cerrahisi yan dal uzmanlığını alan Pezeşkiyan, daha sonra kalp cerrahisi uzmanı oldu ve 1994-1999 yılları arasında Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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