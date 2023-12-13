Peynir fondü tarifi! MasterChef Peynir fondü nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Peynir fondü hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Peynir fondü hazırladı. Peki, Peynir fondü nedir? Peynir fondü nasıl yapılır? Peynir fondü nedir?

İsviçre mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Peynir fondü ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Peynir fondü nasıl yapılır? Peynir fondü nedir? Peynir fondü nasıl yapılır, Peynir fondü yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Peynir fondü yapıldı, evde klasik Peynir fondü yapıldı! İşte en güzel Peynir fondü!

PEYNİR FONDÜ TARİFİ!

Malzemeler

1/2 kg rendelenmiş swiss peyniri

1/2 kg rendelenmiş gravyer peyniri

2 yemek kaşığı çok amaçlı un

1 su bardağı sek beyaz şarap

1/4 çay kaşığı muskat

1 diş sarımsak

1-2 damla taze limon suyu

1 tutam tuz