Üye Girişi
Haberler

Çarşamba hangi diziler var? 9 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba hangi diziler var? 9 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 9 Ekim 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? Çarşamba günü dizileri! İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 9 Ekim 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Teşkilat (20.00)

ATV: Bir Gece Masalı (20.00)

Kanal D: İnci Taneleri (20.00)

Show TV: Siyah Kalp (20.00)

NOW TV: Hudutsuz Sevda (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 EKİM

14.25 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Kara Ağaç Destanı

02.55 Lingo Türkiye

04.00 Gönül Dağı

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Televizyon Perşembe Show Tv Star Tv Kanal D Yaşam Star Dizi Trt NOW

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt

Domuz eti iddiaları sonrası bakanlıktan beklenen açıklama geldi

 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka

 Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu

İsrail'in kabusu gerçek oluyor
Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi

Çevredekiler fark etmese Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir sapık dehşeti daha yaşanacaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Çevik eşi kim, kiminle evlendi? Özgür Çevik eşi Hatice Kartoğlu kimdir (YABANCI DAMAT)? Şehit Sefer Alan kimdir? Kaç yaşında, memleketi neresi? Çarşamba hangi diziler var? 9 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Cem Öğretir Kimdir? Hayatı ve Biyografisi Hakkında Merak Edilenler Hakan Çalhanoğlu Bayern Münih'e mi gidiyor? Cem Öğretir burun kanama VİDEOSU yayınlandı mı? Cem Öğretir neden yok? Cem Öğretir ATV Haber'de neden yok? Cem Öğretir hasta mı, neden burnu kanadı (ESRA EROL)? Giresunspor Viranşehir maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Giresunspor Viranşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 9 Ekim Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Kadınlar Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.