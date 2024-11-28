Perşembe hangi diziler var? 28 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler

Perşembe hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 28 Kasım 2024 Perşembegünü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: İnci Taneleri (20.00)

Show TV: İnci Taneleri (20.00)

NOW TV: Hudutsuz Sevda (20.00)

Star TV: Sahipsizler (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 KASIM

14.45 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Maç Önü

20.45 Az Alkmaar-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi

23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi

01.10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03.30 Masumlar Apartmanı