Perşembe hangi diziler var? 28 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 28 Kasım 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Perşembe hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 28 Kasım 2024 Perşembegünü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: dizi yok
Kanal D: İnci Taneleri (20.00)
Show TV: İnci Taneleri (20.00)
NOW TV: Hudutsuz Sevda (20.00)
Star TV: Sahipsizler (20.00)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 KASIM
14.45 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Maç Önü
20.45 Az Alkmaar-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi
23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi
01.10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03.30 Masumlar Apartmanı