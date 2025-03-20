Perşembe hangi diziler var? 20 Mart Perşembe TV'de bu akşamki diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 20 Mart 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 20 Mart 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul
ATV: Başka Bir Gün
Kanal D: İnci Taneleri
Show TV: Siyah Kalp
NOW TV: Hudutsuz Sevda
Star TV: Hudutsuz Sevda
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 MART
14.20 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14.40 Vefa Sultan
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.35 Ana Haber
20.00 İddiaların Aksine
20.05 Bir Zamanlar İstanbul
23.15 Vefa Sultan
01.30 Gönül Dağı
02.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.05 Sahur Bereketi