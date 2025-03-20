Perşembe hangi diziler var? 20 Mart Perşembe TV'de bu akşamki diziler

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 20 Mart 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul

ATV: Başka Bir Gün

Kanal D: İnci Taneleri

Show TV: Siyah Kalp

NOW TV: Hudutsuz Sevda

Star TV: Hudutsuz Sevda

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 MART

14.20 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14.40 Vefa Sultan

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.35 Ana Haber

20.00 İddiaların Aksine

20.05 Bir Zamanlar İstanbul

23.15 Vefa Sultan

01.30 Gönül Dağı

02.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.05 Sahur Bereketi