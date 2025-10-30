Haberler

Perşembe günü hangi diziler var? 30 Ekim Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Perşembe günü hangi diziler var? 30 Ekim Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Güncelleme:
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 30 Ekim 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 EKİM

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

23:15 - 3'te 3

00:30 - Teşkilat

03:25 - Cennetin Çocukları

Onur BAYRAM
