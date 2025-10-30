Perşembe günü hangi diziler var? 30 Ekim Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 30 Ekim 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!
PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV: -
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: Veliaht
NOW TV: Halef
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 EKİM
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
23:15 - 3'te 3
00:30 - Teşkilat
03:25 - Cennetin Çocukları