Perşembe günü hangi diziler var? 30 Ekim Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 EKİM

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

23:15 - 3'te 3

00:30 - Teşkilat

03:25 - Cennetin Çocukları