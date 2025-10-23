Haberler

Perşembe günü hangi diziler var? 23 Ekim Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Perşembe günü hangi diziler var? 23 Ekim Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Güncelleme:
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 23 Ekim 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 EKİM

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Maç Önü

19:45 Fenerbahçe - Stuttgart | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

22:00 Samsunspor - Dinamo Kiev | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
